Une famille pour Connor - Attirée par le play-boy

Une famille pour Connor, Marie Ferrarella Connor vient à Houston avec une mission : retrouver la personne qui ne cesse d'attaquer sa famille. Afin de se faire aider, il engage Brianna, une collectrice d'informations. Son attirance pour elle est instantanée et inexplicable, la vie de la mère célibataire étant aux antipodes de celle de Connor qui fuit tout type d'engagement. Il est pourtant bouleversé par Brianna, au point de remettre en question son désir de liberté... Attirée par le play-boy, Sophia Singh Sasson Rani, architecte d'intérieur, ne laissera plus jamais un homme compromettre sa carrière ou son indépendance ? ! Une résolution difficile à tenir quand elle découvre que son nouveau client n'est autre qu'Arjun Singh, élu play-boy le plus sexy d'Inde. Elle est fascinée par son charme irrésistible et leur relation devient vite sensuelle. Mais leur liaison ne doit surtout pas être révélée, Arjun étant promis à une autre femme par sa famille...