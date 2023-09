Les âmes du gardien Tome 3. La guerre des âmes

Lorsqu'on n'a plus rien à perdre, le moment est venu de tout tenter. Syen est sur le point d'arriver à ses fins : il détient toutes les âmes, qui lui donnent la force nécessaire pour répandre la colère sur terre. Les humains, soumis à l'intensité de ce péché, s'entre-tuent et lui confèrent davantage d'énergie. Plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pourtant, Chris et ses nouveaux alliés sont prêts à se battre jusqu'au bout. Et même si Romain et Vaëmohn sont dans un sale état, rien ne leur fera baisser les bras, car ils sont déterminés à anéantir Syen. Face aux problèmes et questions sans réponses qui s'accumulent, ils n'ont plus le choix. Ils sont le dernier espoir de l'humanité, même si pour ça, ils devront franchir de sombres limites... #Immortels #Criminologie #Surnaturel #MM #Paranormal Ce tome clôt la série Les âmes du gardien.