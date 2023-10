Métro, boulot, Gin To !

C'est la fin de la journée, il est temps de décompresser ! Sortez vos plus beaux verres gravés et laissez-vous tenter par les meilleurs gin to' qui soient : ceux que vous pouvez siroter tranquillement toute la soirée ! Dans ce coffret : -2 verres gravés -2 pailles en verre -1 doseur en métal -1 livret de 20 recettes