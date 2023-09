Semer la bonté... dans les coeurs et pour l'éternité

Plus que jamais, l'humanité traverse une période éprouvante. Que ce soit au niveau mondial, sociétal, familial ou individuel, les êtres souffrent et font souffrir. Voilà le triste constat qui s'impose à nous en observant l'irresponsable et effroyable direction dans laquelle s'enlise l'humanité. Malgré tout, nous portons tous en nous l'espoir, aussi infime soit-il, que la vie puisse être différente, que l'amour puisse régner sur terre. Pour que cet espoir puisse grandir et illuminer de plus en plus les coeurs, la bonté est la voie à privilégier. L'auteur porte en lui la profonde certitude que la bonté réside en chacun de nous. Elle peut être enfouie sous les blessures dont nous portons les marques et qui nous ont amenées à fermer notre coeur, mais jamais, malgré les apparences, est-elle complètement éteinte ou absente. Pour lui, chaque coeur est porteur d'un nouveau jour, d'une nouvelle saison où tout est possible. Ce livre est un appel à la bonté. Il est une invitation à reconnaître notre nature divine et à exprimer la bonté, la bienveillance et l'amour dans notre vie par des actions, des paroles et des pensées qui parfois peuvent sembler anodines ou parfois se révéler être des instants transformateurs. Vivons en démontrant de la sensibilité envers toute forme de vie. Soyons des exemples de bonté pour que le monde redevienne un endroit où l'amour règne et pour que la société humaine soit à hauteur d'âme. Que la bonté qui sommeille en chacun s'épanouisse et qu'elle transforme le monde... un coeur à la fois !