Même si ce n'était pas du tout ce qu'il cherchait, Edward Naught a découvert ces secrets. Ce neurobiologiste de réputation internationale, qui est maintenant décédé, dirigeait un grand laboratoire à l'université Stanford en Californie. Il a remporté le prix Nobel de physiologie ou médecine pour ses travaux de recherche sur les mécanismes génétiques impliqués dans les processus de développement du système nerveux. Naught était aussi un matérialiste athée militant qui a écrit quelques ouvrages visant à se débarrasser de la religion et à enterrer Dieu. Par ailleurs, il était un alpiniste de haut niveau. Il y a quelques années, alors qu'il venait de terminer en solo l'ascension du mont Rainier, l'un des plus hauts sommets d'Amérique du Nord, Edward Naught quitta brusquement son corps physique et fit l'expérience du Néant, du labyrinthe et des Ténèbres. De plus, il visita un monde céleste et put dialoguer avec l'Un, la Source de Tout Ce Qui Est. L'Un lui transmit les clés essentielles de l'omnivers et lui fit faire l'expérience du Tout. Il/Elle demanda aussi à Naught de devenir l'un de ses messagers. " Le Néant, les Ténèbres et la Lumière " est le récit qu'il écrivit après son aventure fantastique. Dans ce livre, il décrit ses expériences et nous révèle les précieux enseignements qu'il a reçus.