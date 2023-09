Nutrithérapie - Bases scientifiques et pratique médicale. Tomes 1, 2 et 3

Malgré les progrès de la médecine, les maladies cardiovasculaires sont toujours en tête du top 10 des causes de décès dans le monde. Elles tuent annuellement 17, 3 millions de personnes. Le cancer, quant à lui, entraîne 8, 2 millions de décès par an, et le diabète 5, 1 millions. En 2015, l'OMS soulignait encore que 47, 5 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, et que 7, 7 millions de nouveaux cas se déclaraient chaque année. Enfin, le nombre de cas d'obésité a doublé depuis 1980. En 2014, 39 ? % de la population adulte mondiale était en surpoids et 13 ? % obèse. Mais aussi, le nombre des infections par bactéries antibio-résistantes et des viroses explose, une personne sur 5 serait atteinte de troubles psychiques...