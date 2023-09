Covid-19 guerre ouverte contre les peuples. Décryptage des mensonges et de la folie ambiante

L'évidence est aujourd'hui criante : le monde occidental bascule. Depuis quelque temps des termes inquiétants émanent de la rumeur publique : nouvel ordre mondial, grande réinitialisation... Puis la COVID-19 est brusquement apparue de nulle-part, servant des intérêts opportuns. Quelque chose se trame. Et si les pièces du puzzle étaient déjà là, prêtes à être assemblées pour dévoiler le sens des événements ? Il n'y a pas de secret, tout est sous nos yeux. Il suffit d'un peu de bon sens et de compétences scolaires de base pour tout deviner de la mécanique derrière les faits. Mais il y a une condition pour accéder au savoir. L'avenir appartient à ceux qui ont été chassés du passé. Si vous avez des richesses à protéger ou une situation à préserver, les bouleversements de la société vous échapperont. Mais si vous n'êtes rien, si vous ne possédez rien, si vous êtes libres, tout apparaîtra avec la clarté du cristal. Sous prétexte d'une étrange maladie, sous couvert d'urgence sanitaire, une guerre fait rage. Elle oppose ceux qui veulent tout à ceux qui n'auront bientôt plus rien. Ils combattent pour assouvir leurs ultimes caprices. Aucun coup bas n'est interdit ; c'est un combat sans merci.