Les phénomènes psychiques et les puissances invisibles

Le recueil inédit que nous éditons aujourd'hui regroupe toute une série d'articles rédigés par des occultistes de la Belle Epoque, ils les publièrent dans la célèbre revue L'Initiation que fonda en 1888 Gérard Encausse, mondialement connu sous son nomen "Papus". Le titre de l'ouvrage -explicite au demeurant- ne nécessite guère un long préambule, pour en pressentir la teneur et comprendre qu'il est question ici de facultés subliminales (latentes diraient certains), cachés ou occultes préfèreraient affirmer d'autres. Expériences spontanées, mais aussi expérimentations volontaires, sont présentées à foison, accompagnées d'observations, de questions, de réflexions et réponses qui allèguent de l'existence d'un monde subtile et soutiennent que les possibilités de l'être humain sont immenses. Les perceptions ne sont pas confinées aux seuls cinq sens physiques. De cela, les occultistes de tous temps n'ont cessé d'attester la véracité