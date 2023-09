Ce champignon est-il comestible ? Le manuel de référence pour une identification rapide et sûre de 50 champignons comestibles

Vous souhaitez cueillir des champignons autres que les cèpes, les girolles ou les morilles, mais vous craignez de tomber sur une espèce toxique ? Voici un guide inédit, dédié à la reconnaissance de 50 champignons comestibles communs, qui éclairera les mycophiles débutants comme les plus chevronnés sur les espèces qui leur ressemblent. L'autrice a développé une méthode unique d'identification par élimination. Pour chaque champignon comestible, elle présente : ses caractéristiques accessibles en un coup d'oeil, y compris celles qui sont parfois négligées comme la variabilité de la couleur du chapeau, les particularités de la marge ou encore la texture de la surface du pied ; une illustration réalisée avec soin, qui tient compte de tous ses traits distinctifs ; ses sosies européens et nord-américains, classés selon leur comestibilité. Ce livre est le fruit de 6 ans de recherches, d'expériences et d'échanges d'Elise Rothman d'Hauthuille avec des mycologues reconnus. Son but ? Mettre à disposition un outil simple et efficace pour dissiper vos doutes et vous encourager à élargir votre connaissance des champignons comestibles. Bonnes cueillettes !