L'origine des Dieux. La grotte de Qesem, les skinwalkers et le contact avec les intelligences tridimensionnelles

Andrew Collins et Gregory L. Little nous invitent à un voyage passionnant à travers le temps et l'espace pour explorer les interactions entre la conscience humaine et une mystérieuse intelligence qui existe au-delà de notre dimension. Pour cela, ils étudient les premières formes de croyances animistes et chamaniques qui remontent à plus de 400 000 ans, en examinant des lieux comme la grotte de Denisova en Sibérie et celle de Qesem en Israël. Dans ces lieux, les rituels chamaniques et les états de conscience altérés ont été utilisés en combinaison avec les forces naturelles de la terre pour créer des portails permettant d'entrer en contact avec des êtres venant d'un autre monde. Ces endroits étaient spécialement choisis en raison des anomalies géomagnétiques et gravitationnelles qui y étaient enregistrées et étaient utilisées pour des activités cérémonielles permanentes. Les auteurs présument que certains de ces portails transdimensionnels sont encore actifs de nos jours, comme le célèbre Skinwalker Ranch dans l'Utah, ainsi que d'autres sites mystérieux tels que Göbekli Tepe en Turquie, les pyramides égyptiennes, les cercles de pierres en Europe et les complexes de tumulus en Amérique. Ils soulignent que notre déconnexion moderne avec la nature et la pollution lumineuse qui perturbe le ciel nocturne peuvent rendre les manifestations de ces intelligences d'autres dimensions imprévisibles. Ils nous encouragent à renouer nos liens spirituels avec la nature afin de pouvoir communiquer à nouveau avec ces êtres d'une dimension supérieure qui ont permis l'émergence des premières civilisations. Ce livre fascinant est essentiel pour tous ceux qui cherchent à comprendre notre histoire ancienne, nos liens avec le monde naturel et surnaturel, ainsi que la véritable nature du phénomène OVNI.