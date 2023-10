Le shérif et les rabbins

Après le sanglant assassinat d'un shérif luso-américain à l'hôtel Ritz de Lisbonne, Pereira est dépêché au New Jersey pour aider le FBI à trouver le meurtrier. Accompagné de Ted Buffalo, un indien Navajo mastoc, Pereira plonge dans un monde interlope où gravitent repris de justice tatoués, mafieux aux costumes trois-pièces et rabbins peu orthodoxes. Le shérif, adulé par la communauté portugaise de Newark, était en fait un ripou astucieux aux multiples combines. Pereira découvre une communauté portugaise défendant âprement sa culture et figée dans le temps. De Chinatown à Staten Island, de Manhattan à Miami, Pereira interroge des personnages douteux hauts en couleur. Immergé au milieu de minorités défendant agressivement leur pré carré, Pereira dévoilera la vérité au bout d'un chemin douloureux.