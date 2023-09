Kandinsky. L'énigme du premier tableau abstrait

Peint à Munich en 1911, le Tableau avec cercle est le premier tableau abstrait de Kandinsky et non moins dans l'histoire de l'art moderne. Pourtant cette oeuvre fut de longues décennies durant une énigme pour l'histoire de l'art et de même que pour l'artiste à qui la réalisation de cette peinture a posé des problèmes complexes. Laissée "en dépôt" à Moscou en décembre 1921 lors du départ de Kandinsky pour Berlin, l'oeuvre disparaît par la suite dans les oubliettes de l'histoire. Kandinsky n'arrive même pas à obtenir une photographie de cette peinture de la part de la Russie et qui de cette façon est réduite au silence. En raison de la censure culturelle exercée par le régime soviétique, elle disparaît de l'horizon et de l'histoire. A la fin des années soixante-dix, bien après la mort de l'artiste, elle est redécouverte en URSS et présentée en public qu'en 1989. Pourtant, à ce jour, cette oeuvre capitale dans l'histoire de l'art moderne, n'a pas bénéficié d'une étude exhaustive et de ce fait, n'occupe pas la place qui lui revient dans notre Panthéon culturel. Au delà d'une interprétation novatrice, ce livre dévoile les multiples niveaux de censure dont la première abstraction a souffert à l'époque de sa création et souffre probablement encore. Tableau avec cercle est interprété par Andréi Nakov avec un regard neuf et à l'aide de documents inédits concernant les circonstances de sa réalisation de même que ses sources culturelles. résultat d'une recherche autant exhaustive qu'exemplaire, ce texte permet d'appréhender le contexte culturel de l'époque et d'accéder à l'essence de l'esthétique kandinskienne.