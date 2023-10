Agathabaga la sorcière ! : Le bal casqué

Bienvenue dans les aventures les plus abracadabrantes d'Agathabaga. Loufoque et maladroite, effroyable et rigolote, Agathabaga est sans aucun doute la plus drôle de toutes les sorcières ! Le bal casqué : Agathabaga se rend à un grand bal masqué invité par son cousin, le comte Mordula. Comme indiqué sur l'invitation : le château sera le théâtre des pires horreurs. C'est décidé, la sorcière se protègera avec un casque sur la tête. Ainsi accoutrée elle n'a peur de rien ! Enfin, presque...