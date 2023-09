Faits d'hiver et crises de foi

Les maîtres du monde, nous imposent depuis toujours une vision binaire du Monde. D'un côté des informations politicardes réservées aux élites, car le peuple ne peut pas comprendre, et, de l'autre, des petits faits divers pour faire pleurer ou hurler dans les chaumières. Jean-Marc Raynaud, démonte cette mystification orchestrée en nous démontrant que ces soi-disant "petits" faits divers doivent, également, s'analyser dans leur dimension sociale et sociétaire. De même, dans ses "Crises de foi" , il nous démontre que la pédophilie d'un père touche-touche relève fondamentalement d'une logique pédo-criminelle de l'Eglise catholique. Bref, Il intègre des problématiques présentées comme particulières dans des problématiques sociales et politiques. Et, il a le scalpel affuté... et plein d'humour !