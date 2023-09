Les hommes du Vatican. Tome 2

Ma génération (soixante huitarde) a pu croire que l'église catholique (et son lourd passé de guerres de religions, d'inquisition, de croisades...) n'était plus un problème. Nos anciens ne l'avaient-ils pas mis au pas de la République et de la laïcité ? Dans l'ombre, l'araignée immonde (dixit Voltaire) continue de tisser sa toile. Insidieusement. Via des cohortes de... Ce livre recense le parcours de ces créatures "diaboliques" . Vous ne connaissiez pas les Arthus Bertrand, Attali, Blanquer, Cassen, Ciotti, Duhamel, Leclerc, Le Drian, Léonetti, Löwy, Mérieu, Rabhi... sous cet angle. Car vous ne saviez pas. Il vous sera difficile d'avancer cet argument. Ce livre est d'une limpidité "biblique" .