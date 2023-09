La roue tourne. Récit de vie de Christian Salamin

Christian Salamin est un entrepreneur valaisan que rien n'arrête. Toujours à la pointe, il crée des entreprises innovantes. Passionné de vélo depuis sa plus tendre enfance, il excelle aussi sur le bitume, aidé par un mental redoutable et une forme physique impeccable. En 2015, au retour d'un safari qu'il s'était offert pour ses cinquante ans, il est foudroyé par un AVC massif. Son ami, Philippe, présent au moment des faits prévient les secours : un combat pour la vie s'engage. Du jour au lendemain, il devient physiquement un autre homme, et son cerveau ne répond plus comme avant. Ce livre raconte comment Christian est parvenu, non seulement à surmonter cette épreuve, mais à la transcender en parcourant les 5400 kilomètres de l'Eurovélo 3, de Trondheim, en Norvège, à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne sur un tricycle adapté à son handicap. Son but est de sensibiliser le grand public à l'AVC, mais aussi à ses séquelles invisibles souvent dévastatrices.