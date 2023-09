Biscuits Olibet. La "Première marque française" de biscuits

L'entreprise fut créée aux premiers temps du capitalisme agro-industriel, après une formation de son fondateur en Angleterre. Sa cible : une grande diversité de produits, des prix élevés, une qualité supérieure et une distribution dirigée vers le petit détail. La marque Olibet fut au début du XXe siècle un producteur de biscuits plus important que LU avec trois usines : Talence (Gironde), Lyon et Suresnes. Cette entreprise se voulait progressiste : pouponnière au sein de l'usine pour permettre aux jeunes mères de travailler, assurance-maison... Ce livre comportera peu de texte et une énorme iconographie, notamment des publicités art déco magnifiques.