Victor Hugo, un romantique au c ur de la tourmente, tome 2

La vie incroyable des grands écrivains racontés aux enfants. Si l'on connaît bien Quasimodo, Cosette ou Jean Valjean, connaît-on vraiment la vie foisonnante de l'homme qui façonna ces personnages à l'encre de sa plume ? Victor Hugo, dont la vie et les écrits eurent un rayonnement culturel et politique, a vécu une vie pleine de rebondissements, entre la France et les îles anglo-saxonnes.