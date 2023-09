Les folles aventures de la famille Saint-Arthur Tome 12 : Enquête sous couverture

Aux vacances de février, les trois grands partent en train chez Papy, en Bretagne ! Ils sont enthousiastes : avec leur grand-père, ils sont certains de bien s'amuser... Mais rien ne se passe comme prévu et c'est la douche froide, au sens propre du terme ! Le voyage en train tourne à la catastrophe, le chauffage est en panne et le Cluedo est le jeu le plus ennuyeux du monde... Quand, un matin, Papy et une statue de saint Glinglin disparaissent, leur séjour va prendre un tour inattendu... Les Saint-Arthur mènent l'enquête pour le meilleur et pour le rire !