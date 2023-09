10 personnages de la Bible en chansons

Après les "10 vies de saints en chansons", voici un deuxième tome tout aussi original pour découvrir en famille, à l'école ou en paroisse, la vie de 10 grands personnages bibliques. A travers des chansons rythmées, touchantes, aux textes ciselés, partez à la rencontre de 5 personnages de l'Ancien Testament (Abraham, Moïse, Elie, Samuel, Esther) et de 5 du Nouveau Testament (la Vierge Marie, saint Joseph, saint Pierre, la Samaritaine et sainte Marie-Madeleine). Les chansons, portées par des arrangements musicaux de grande qualité, sauront conquérir toute la famille. Le livre est joliment illustré à l'aquarelle et contient, en plus des paroles des chansons, une mini-biographie et une citation de chaque personnage.