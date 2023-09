Lalies N° 41

Lalies 41 comporte quatre sections : I. Circulation des savoirs et hybridation des catégories descriptives dans l'histoire de la linguistique chinoise, par Mariarosaria Gianninoto II. Danse et littérature dans l'Antiquité Danse et littérature dans l'Antiquité : état de l'art et perspectives, par Michel Briand et Karin Schlapbach Danse et poésie grecques archaïques et classiques : esthétique, pragmatique, ethnopoétique, par Michel Briand Pensée et figuration de la danse, entre philosophie et religion, par Karin Schlapbach Danse et littérature à l'époque impériale : autour de la pantomime, par Karin Schlapbach La haine de la danse. Eloge critique et diabolisation (iie-ve siècle), par Michel Briand Bibliographie III. Eléments de description du mwerlap (langue du Nord-Vanuatu), par Agnès Henri IV. Varia Canonicité et historicité : la phonologie chinoise face aux courants "occidentaux", par Xiaoliang Luo Une révision de l'hypothèse de l'altaïcisation du mandarin du nord avec des données du pékinois du xiie siècle au début du xxe siècle, par Lin Xiao