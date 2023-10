Les lumières de Noël

L'amour comme par enchantement, Nora Roberts En pleine tempête de neige dans les Rocheuses, Gabriel porte secours à un véhicule accidenté et découvre que la conductrice est une jeune femme belle à couper le souffle et... enceinte de plusieurs mois. Gabriel accepte d'héberger l'inconnue dans le chalet où il s'est isolé pour peindre. Bientôt, Laura sort de son silence et lui raconte son histoire. Emu par son récit, troublé par sa beauté, Gabriel est partagé entre le désir de la garder près de lui pour la protéger et l'envie de la voir partir au plus vite pour retrouver sa chère liberté... L'invitée de l'hiver, Nora Roberts Quelle idée d'avoir accepté de passer la nuit chez Pierce Atkins ! Le célèbre illusionniste, dont Ryan doit produire le prochain spectacle, la trouble tellement... Peut-être parce qu'il semble détenir le pouvoir de percer la plus secrète de ses pensées... Mais Ryan se fait la promesse de ne pas succomber au désir intense que provoque en elle Pierce. Car qui sait si l'intérêt qu'il lui manifeste n'est pas une de ces illusions dont il a le secret. Une de plus... Romans réédités