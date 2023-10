7 histoires au clair de lune. Tome 1

7 histoires variées et pleines d'aventures à lire le soir. C'est l'histoire d'un lapin malin qui veut gagner le concours du plus bel oeuf de Pâques, d'une tortue bien décidée à gagner la course contre les animaux de la forêt, d'une poupée intrépide qui part explorer le monde, d'une oursonne rêveuse qui attrape les étoiles... 7 belles histoires pour s'endormir et rêver d'aventures.