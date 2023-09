Oriundo ou l''île des hommes-panthères. Roman

Oriundo, perdue dans l'Atlantique et dominée par une puissante multinationale, la Corpo, est une île blessée : sa montagne d'orichalque n'est plus qu'une coquille vide, ses habitants qui connurent l'âge d'or ont été renvoyés à l'âge de fer depuis l'épuisement de sa ressource minérale essentielle. Tous, étrangers avides et insulaires en colère, semblent envoûtés et ensauvagés par les sortilèges de l'île dont le centre, déclaré zone interdite pour cause de pollution, est envahi par des clandestins qui se livrent à tous les trafics. Une expédition savante pénètre dans la zone interdite et y fait d'étranges découvertes mais se trouve menacée par la Corpo puis poursuivie par un agresseur surarmé dont l'objectif est clairement d'exterminer ces scientifiques et d'enterrer leurs travaux. Les survivants de l'expédition n'ont plus qu'une option : faire alliance avec les hommes-panthères du nord de l'île et, grâce à eux, recourir aux forces de la nature contre l'adversaire. Entre Malanda, grand-maître des hommes panthères, et Blanqui, inspirateur de l'expédition scientifique, se noue alors un dialogue qui pourrait faire pièce à l'annihilation annoncée d'Oriundo.