Fanfan au Maroc. Récit

Cet ouvrage apporte des précisions sur la réalité de la mise en uvre des programmes de coopération étatsuniens au Mali et aussi sur la divergence dans les perceptions du bien-fondé de ces politiques et de leur impact concret sur le terrain. Il met en exergue qu'au Mali comme ailleurs, la politique des Etats-Unis est toujours duelle. Les programmes de coopération sont toujours proposés en parallèle d'intérêts stratégiques. Il explique comment la lutte contre le terrorisme et les questions sécuritaires structurent les relations entre les Etats-Unis et le Mali depuis la fin de la guerre froide. Il démontre également que la réussite ou l'échec d'une politique d'aide au développement n'est pas uniquement liée à l'importance de celle-ci en terme financier, elle est aussi et surtout tributaire de la perception de cette politique par les populations des pays bénéficiaires. Enfin, la réception de la politique d'aide au développement par les Maliens est d'autant plus importante que la Russie et la Chine se sont employées ces dernières années à mettre en place une propagande subtile et efficace pour discréter la politique américaine, mais aussi française comme pendant l'époque de la guerre froide.