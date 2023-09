Pour aller de l'inquiétude à la quiétude 

Etre parent ne s'apprend pas à l'école et c'est pourtant le plus dur des métiers. Je vous propose mes "astuces" pour vous aider à trouver des repères, des pistes concrètes pour passer de l'inquiétude, la vôtre et/ou celle de votre enfant, vers la quiétude. Tout cela peut se faire simplement dans l'échange, le faire ensemble et surtout le plaisir. Cet abécédaire vous permettra de vous repérer facilement en fonction du besoin du moment.