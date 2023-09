Les chemins de promesse

Au XIXe, Lazare Pradier, propriétaire du mas du Castanhal, est un père borné, il refuse toute instruction à ses enfants et n'a de cesse de décocher des propos venimeux à Blanche, son épouse soumise. Mais les temps changent et Lazare n'y peut rien : Blanche, éduquée par un abbé en ses jeunes années, transmet secrètement ce qu'elle sait à ses enfants. Un fossé se creuse dans la famille et le chantier du Trans-cévenol embauche. Alors Aubin, le fils aîné de Blanche et Lazare, miné par un amour trahi, quitte le mas du Castanhal pour grossir la main-d'oeuvre qui creuse le tunnel de l'Albespeyre. Quant à Adélie, la cadette, elle s'est déjà placée comme préceptrice dans la famille d'un ingénieur des mines. La saga des Pradier s'élance vers la fin du siècle. En leurs débuts de vie, Adélie et Aubin croiseront des figures salutaires et d'autres, délétères. Ils connaîtront la violence, les vicissitudes, l'amour... Et peut-être finiront-ils par se faire une place dans l'époque, bien loin de celle que leur père avait prévue pour eux. Avec une plume tout en élégance et en érudition, Mireille Pluchard raconte des histoires à hauteur d'hommes et de femmes dont chacun se dit qu'ils auraient pu être nos aïeux. Et ses descriptions des Cévennes sont à ce point justes qu'on jurerait, à la lecture de ces chemins de promesse, sentir le parfum des châtaignes.