Sous le regard de la bête. Peur sur le Gévaudan

Samuel de Saint-Michel, huguenot peu pratiquant, est lieutenant en second d'une compagnie de dragons. En cette année 1764, s'il patrouille avec ses hommes au nord des Cévennes, ce n'est pas pour persécuter les Camisards, comme à l'époque des dragonnades. Non, c'est pour traquer... la Bête. Un animal énorme et rusé, vif et imprévisible, qui dévore les petits bergers dans les prairies en Gévaudan. Est-ce un loup gigantesque ? Une hyène ? Un monstre issu de croisements contre nature ? Nul ne le sait. Mais Samuel ne se décourage pas. Ni sa rencontre incandescente avec Jennifer, la sublime et dangereuse favorite du baron de Morangiès, ni les élans amoureux de la douce Françoise, que le dragon a sauvé des griffes de la Bête avec ses enfants, ne le détournera de sa mission. Il pense avoir enfin compris qui protège et dirige le monstre . Une découverte qui pourrait lui être fatale. Après la Belle et le Camisard (TDO, 2021), Bernard Mahoux continue de brosser le portrait du dernier siècle de l'Ancien Régime, avec ses croyances, ses excès, ses privilèges, son goût de l'aventure. Et il le fait avec une rare érudition, servie par un style parfaitement maîtrisé. Sous le regard de la Bête est une oeuvre de référence sur le XVIIIe et sur la malédiction du Gévaudan.