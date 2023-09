Histoire de la sculpture en Corse aux XIXe et XXe siècles. Suivie d'un dictionnaire des sculpteurs

Cet ouvrage aborde tous les aspects historiques de la sculpture au fil du temps et en examine les différents genres : sculpture religieuse, sculpture commémorative, évocations de Napoléon Ier, des Napoléonides et de Napoléon III, les personnalités corses statufiées aux XIXe et XXe siècles. Il évoque aussi les aspects de la sculpture publique et privée, ainsi que les tendances de la sculpture de la période 1900-1950, quand les sculpteurs corses participent au renouveau artistique comme cela est constaté en peinture au même moment. Avec le début des années 1970, on assiste à un nouvel essor qui correspond à la période du riacquistu culturel, pour présenter des aspects très diversifiés avec un nombre toujours plus important d'artistes, notamment pour la période contemporaine. Dans sa partie "dictionnaire" , le lecteur trouvera l'évocation des vies et oeuvres des artistes corses, français et étrangers dont une ou des oeuvres se trouvent en Corse ou en d'autres lieux, donnant un aspect documentaire original à ce travail. Cette partie concerne 532 artistes, terme recouvrant une réalité diversifiée avec, à côté des sculpteurs "traditionnels" , les sculpteurs ornemanistes, les stucateurs, marbriers, orfèvres ainsi que les artistes plasticiens contemporains.