Millie & les mille grenouilles : La belle surprise

Millie et les mille grenouilles : une nouvelle série de BD pour les 3-5 ans ! Au bord de l'étang vit Millie, une toute petite fille au très grand coeur, qui passe son temps avec ses amies les grenouilles. Ronchonchon, Mimolette, Schuss, Maline... il y en a mille, et pourtant elles ont chacune leur don et leur personnalité ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Millie. Alors direction le village des grenouilles pour y faire la fête ! Mais ici tout le monde semble bien trop occupé pour y penser... Dory a même oublié son prénom ! Voilà Millie bien déçue... De péripétie en surprise, Mille apprendra qu'elle peut toujours compter sur ses amies !