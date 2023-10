La maison des falaises

La Hague, ses falaises percent la brume comme un doigt dénonçant une mer sans pitié aux courants meurtriers. Y vivre est exaltant, vivifiant, le cadre est magnifique, somptueux, déroutant. Une maison en granit défie les tempêtes, s'arrogeant le droit de jaillir des bruyères, solitaire, elle abrite une famille vivant entre bonheur et drame dans ce décor de paradis et d'apocalypse, les générations s'y succèdent et ne peuvent s'en détacher jusqu'à ce que... Une saga romancée épicée de quelques faits réels à la sauce imaginaire, c'était il y a si longtemps...