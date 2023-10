Passion sous la neige

Au coeur de l'hiver naissent parfois les passions les plus brûlantes... De ses ancêtres écossais, Cybil Campbell a hérité l'intelligence et la fougue, mais aussi une imagination débordante. Un goût pour le romanesque qui lui est bien utile dans son travail, mais qui, dans la vie de tous les jours, pourrait bien lui jouer des tours. En effet, ne s'est-elle pas mise en tête de percer le mystère de son nouveau voisin, un homme séduisant qu'elle prend pour un artiste maudit et solitaire ? Une entreprise bien hasardeuse qui, à l'approche des fêtes de Noël, pourrait bouleverser sa vie tout entière... Roman réédité