Super-Héros Reiki. Reiki pour enfants

L'âge n'est pas un obstacle à la compréhension et à l'intégration du Reiki dans notre vie quotidienne, car ses bienfaits sont accessibles à tous sans exception. La preuve en est Super-Héros Reiki, un super-héros construit à partir des descriptions et des expériences des enfants eux-mêmes. Avec son aide et à ses côtés, les plus jeunes se lancent dans une aventure de découverte de soi, grâce à laquelle ils apprennent comment fonctionne cette méthode naturelle. En outre, on leur explique le contenu des Cinq Idéaux du Reiki et la meilleure façon de les appliquer dans leur vie quotidienne pour faire face à des problèmes tels que l'anxiété ou le harcèlement. Les conseils de Super-Héros Reiki s'adressent également aux parents, aux éducateurs et aux thérapeutes, dans une tentative réussie de faire des enfants les plus grands bénéficiaires de cette pratique japonaise. Silvia Oliveira, l'auteure, a relevé le défi d'apporter la méthode Reiki à autant de personnes que possible. Elle a rejoint les organes directeurs de l'Association portugaise de Reiki et c'est en tant que coordinatrice de la branche de Guimarães qu'elle remplit actuellement cette mission.