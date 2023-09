Italien. Langue et culture. Manuel d’italien langue vivante étrangère pour l’enseignement supérieur, niveau A2

Comprendre l'Italie d'hier et d'aujourd'hui en approfondissant la connaissance de sa langue et de sa culture. Tel est l'objectif de ce manuel qui s'adresse aux étudiants de l'enseignement supérieur et à tout apprenant souhaitant poursuivre ou reprendre l'étude de l'italien au niveau A2 puis A2+. Ce manuel s'adresse aux étudiants de l'enseignement supérieur qui souhaitent poursuivre leur apprentissage de l'italien après le baccalauréat, dans le cadre d'une option de langue vivante étrangère niveau A2/A2+. Les 20 séquences pédagogiques que contient le manuel proposent des activités variées de réception et de production fondées sur des supports contenant des textes (littérature, presse, web), des documents iconographiques (tableaux, photographies, cartes) et des documents audio-visuels. Ces activités sont complétées par des activations et des réactivations du vocabulaire et de la grammaire italienne, toujours en relation avec les supports d'étude. Selon une progression en deux temps, les 10 premières séquences du manuel permettent de réactiver les acquis pour approfondir le niveau A2, tandis que les 10 séquences suivantes offrent un approfondissement pour consolider voire dépasser le niveau A2. Plusieurs thèmes de la culture italienne actuelle et historique sont abordés à travers des extraits didactisés d'oeuvres multiples : l'éducation et les jeunes, l'alimentation, l'environnement et le territoire, les jeux et le sport, la nation, le pouvoir et la résistance, les luttes et les tensions, l'économie et la société, l'expérience de l'altérité, le passé et le présent. L'apprenant peut effectuer un parcours dans la culture italienne du Moyen Age à nos jours, en approfondissant ses compétences de compréhension, de production et sa connaissance pratique de la grammaire.