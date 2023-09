Bâtard N° 2, septembre 2023

Le #2 de Bâtard enfin disponible, avec au programme cette fois, des teckels ! L'attendrissant chien-saucisse qui fascine tant sera néanmoins bien accompagné : Mirza, Laïka, Beethoven, Colette... que du beau monde ! Extrait de l'édito #2 : "Les innocents", "We are the champions", "La leçon de conduite", "Les infidèles"... pour ne citer que quelques campagnes de sensibilisation de la Fondation 30 millions d’amis. Et pourtant, chaque été apporte son lot de messages incitant à la raison, avec plus ou moins de succès. Eté qui rime souvent avec le débordement des associations qui ne peuvent prendre en charge l’ensemble des animaux laissés sur le carreau. Alors pour l’occasion (mais pas seulement), on emprunte la devise des Marines américains, gravée sur nombre de tombes du Cimetière des Chiens d’Asnières-sur-Seine, Semper Fidelis, "parce que quand un chien abandonne son maître, ce n’est pas pour partir en vacances." Désormais, à nous d’être fidèles.