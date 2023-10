Cherche, trouve et compte Les dinosaures

A toi de chercher, trouver et compter les éléments cachés ! 1 lune, 2 parasaurolophes, 3 ornithomimus, 4 stégosaures, 5 fleurs... Dans les marais et dans les airs, avec les bébés, la nuit, durant la chasse, dans le refuge des herbivores, vers leur fin : l'enfant s'amuse à retrouver plus de 200 éléments cachés dans des paysages au temps des dinosaures !