Le Festin N° 127 : L'âme des villes

BORDEAUX aux couleurs du street art Pratique marginale, clandestine et éphémère, le graffiti s'infiltre à Bordeaux à l'aube des années 1980, derrière Eric Kilat ou Jofo. Insaisissable et controversé, l'art urbain gagne aujourd'hui en légitimité, la Ville y voyant un nouvel atout touristique. Quand les Castors de Pessac bâtissaient leurs maisons En 1948, au lendemain de la guerre, alors que sévit une grave crise du logement, 150 jeunes gens entraînés par un jeune prêtre-ouvrier se lancent dans un projet fou : construire de leurs propres mains une cité modèle. DORDOGNE - La Peyrouse, à la découverte de la ville gauloise Aujourd'hui, ce lieu est un champ, au IIIe siècle av. J. -C. , une ville s'y étendait sur plusieurs hectares. Depuis cinq ans, le chantier accueille une équipe de 60 chercheurs et archéologues. Les Arènes du Plumaçon, l'âme de Mont-de-Marsan Détruites par un incendie, les arènes de Mont-de-Marsan sont remplacées en 1889 par un bâtiment en dur. Depuis, elles ont servi de décor à de nombreux concerts, à des épreuves d'Intervilles, sans oublier le mythique festival de musique punk de 1976, premier du genre en Europe. LOT-ET-GARONNE, la bastide, laboratoire urbain de la transition écologique Fondées entre le XIIIe et le XIVe siècle, les 41 bastides de Lot-et-Garonne témoignent d'une capacité étonnante à se renouveler face aux enjeux contemporains de la transition écologique, énergétique et démographique. Bayonne réveillée par son patrimoine Façades à colombages, rues piétonnes, verrières et enchevêtrement l'escaliers confèrent à Bayonne charme et caractère. Elle a été pionnière dans le mouvement national de revitalisation des centres-villes, historiques alors que dans les années 1980 le centre-ville s'était vidé de ses habitants. Pau, le nouveau visage du quartier des Halles Reconstruit dans un style moderne dans les années 1970, le quartier central des Halles, à Pau, a récemment fait l'objet d'une campagne de rénovation. L'enjeu pour la municipalité : recréer autour des Halles un espace de vie dédié à la fl ânerie, à la convivialité, à la culture.