Dans la peau d'un enfant atypique (HPI, Zèbre...). Témoignage et conseils

Mai 2021, je fais la connaissance de Léonard, un garçon de 9 ans, diagnostiqué Haut Potentiel, au QI élevé. On m'a présenté Léonard comme un enfant vivant, curieux, très intelligent, parfois trop. Léonard apprend facilement, se passionne pour tout, aime ses parents, comme beaucoup d'autres enfants. Mais depuis quelques mois, il est devenu violent et tyrannique, et il doit à présent étudier seul, dans une salle à part. C'est dans ces conditions que je dois l'accompagner, et c'est en tête à tête que nous passerons la plupart de nos échanges. En accompagnant Léonard, Nicolas a réalisé comme il lui ressemblait : d'une extrême créativité et sensibilité, sans filtres ni limites. En observant Léonard de jour en jour, Nicolas a pu mieux comprendre ses propres fonctionnements, guérir son enfant intérieur pour révéler son talent : accompagner ces enfants "différents" qui sont souvent incompris. Dans ce témoignage sensible, Nicolas vous livre son regard critique et ses analyses, en croisant son expérience de vie aux théories de grands philosophes et pédagogues du dernier siècle. Ce récit pourra certainement aider les parents et éducateurs qui désirent comprendre comment cela se passe dans la tête, mais aussi dans le corps, d'un tel enfant. En annexe de nombreuses ressources complémentaires : des vidéos sur internet, des ouvrages qui apporteront au lecteur des clés de compréhension.