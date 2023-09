Et si l'Aquitaine médiévale... Le destin de la France en aurait été changé

L'uchronie est le pendant du mystère. Elle est un formidable instrument spatio-temporel qui permet de connaître un avenir différent pour des circonstances passées, si un grain de sable avait modifié le fonctionnement de la machine tellurique. Une légère distorsion peut changer la donne et bouleverser ce que l'on pensait acquis. Encore faut-il que les éléments avancés soient intelligibles, réalistes et conformes aux connaissances acquises... ou supposées. Les historiettes présentées démontrent qu'il ne s'en fallut de presque rien, d'une péripétie, d'une conjoncture, d'un hasard, pour que le destin de la province et de la France soit radicalement dissemblable. Il s'agit d'un exercice intellectuel et divertissant de haute volée où l'humour est parfois présent, qui comblera aussi bien l'amateur d'histoire régionale et nationale que le curieux friand d'anecdotes singulières et avérées. Apprendre en s'amusant, tel n'est-il pas le credo de la transmission de la grande histoire des peuples ?