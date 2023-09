Passerelle vers Pandemonium

Depuis sa plus tendre enfance, Ophélie Martz entretient une fascination pour les sciences occultes. A son adolescence se sont développées de véritables visions surnaturelles et prophétiques, qu'elle surnomme rapidement sa "malédiction de Cassandre". Recrutée par la Brigade de Répression du Proxénétisme de Strasbourg en raison de ces capacités, elle participe aux enquêtes sordides menées par le lieutenant Choissard et la commissaire Curti, à la "traque aux loups". Pourtant, un seul loup intéresse vraiment Ophélie : un fantôme qui hante ses visions et son subconscient. La mission la plus difficile se déroule au sein même de son cerveau, à partir d'un fragment de mémoire disparu... ... car les supplices sont énormes lorsqu'on ouvre une passerelle vers le royaume des enfers.