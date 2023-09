Prostate et naturopathie

Pourquoi un livre sur la prostate ? Parce que l'auteur, naturopathe, a bientôt 70 ans et que bien entendu ces problèmes de "prostate" peuvent le concerner personnellement un jour ou l'autre. Parce qu'autour de lui, des amis et des relations parlent souvent de leur prostate mais aussi de nombreux patients, en consultation, se plaignent de cet organe auprès de lui. Enfin parce que peu d'ouvrages, actuellement, traitent des problèmes de prostate de façon naturopathique avec logique et bon sens. Pour beaucoup d'hommes, les pathologies de cette glande masculine sont associées inévitablement au vieillissement puis à une baisse de l'activité sexuelle, à des troubles urinaires et enfin à un risque de cancer. Or la plupart des pathologies prostatiques sont bénignes mais peuvent entraîner, si aucun traitement, une altération de la qualité de vie relationnelle et sociale. Le but de ce livre est de prendre conscience que les problèmes de prostate ne sont pas inéluctables avec l'âge et ce grâce à la compréhension de l'anatomie et la physiologique de l'organisme ainsi qu'à l'éducation d'une hygiène de vie. Il est d'une évidence flagrante aujourd'hui, prévenir est beaucoup plus efficace que guérir.