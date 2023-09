Introduction à la métaphysique de Thomas d'Aquin

Se mêler de métaphysique n'est pas de tout repos, même au XIIIe siècle, à l'Université de Paris, et même lorsque l'on s'appelle Thomas d'Aquin. Il faut imposer sa légitimité, tenter une synthèse entre des autorités qui ne vont pas ensemble, se battre ou renoncer. Pourtant, ce ne sont pas les circonstances qui frappent le plus, mais une pensée qui semble (à tort) couler longue et tranquille comme la Seine. Si la métaphysique de Thomas traverse les siècles, c'est pour une conception de l'être et du langage qui se distribuent jusqu'à Dieu sans l'y soumettre ; pour l'analogie, la participation, la fusion du platonisme et d'Aristote ; pour l'harmonie entre foi et raison, au point que l'une parle parfois avec la voix de l'autre ; pour des déclarations de méthode, qui soulèvent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent ; et pour une nouveauté de vision qui ne dit pas son nom - mais que son époque avait su percevoir, sans toujours la recevoir, autant que la nôtre.