Le Bordeaux des grands photographes

Entre les années 30 et 60, Jean DIEUZAIDE, Willy RONIS, Robert DOISNEAU, François KOLLAR Henri CARTIER-BRESSON et RENE-JACQUES sont venus photographier la capitale aquitaine et ses environs. Les rues et monuments du vieux Bordeaux, le port de la Lune encore actif, les vendanges avec chars à boeufs à Margaux ou Saint-Emilion, les petits métiers des rues, les cabanes d'ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, les navires de guerre bombardés en 1944 et l'arrivée du blé américain l'année suivante... La ville, le port, la mer et la campagne avec le vignoble ont été parcourus par ces orfèvres de la belle image ou, plutôt, de l'image vraie. Ce`e centaine de photographies - la plupart encore inédites - nous permettent de mesurer les incroyables changements que le Bordelais a connu depuis trois quarts de siècle. Pourtant, ces clichés offrent aussi une puissante consolation : grâce à la force poétique du noir et blanc, la beauté des lieux semble définitivement immuable.