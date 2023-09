Une saison en Limousin. Zamora, enquête sur un écrivain disparu

FACE A : Une saison en Limousin L'énigmatique roman d'un écrivain dont on a perdu toute trace A la suite de l'héritage d'un oncle lointain, le narrateur arrive à Limoges un dimanche des Rameaux pluvieux pour venir prendre possession d'une grande demeure à Couzeix. Va-t-il vendre ou rester ? Lui l'ignore et s'offre une parenthèse de convalescence solitaire dans ce nouvel environnement. Embarqués à ses côtés dans une 2 CV, nous suivons cet inconnu dans sa mystérieuse "saison" limousine laisser la vie "se former au fi l des jours et des évènements" . Le temps et les espaces défi lent au gré d'évanescentes rencontres. Bientôt, pour notre conteur anonyme, il sera question de faire le point. Mais dans quelle direction ? Publié en 1968 chez Julliard, Une Saison en Limousin forme une partition littéraire singulière abordant une multitude de thèmes chers à l'esprit existentialiste planant sur la France de Mai 68. FACE B : Zamora - Enquête sur un écrivain disparu Z comme Zamora. Qui se cache derrière le masque du narrateur d'Une Saison en Limousin ? Est-ce là son seul et unique roman ? A-t-il jamais cessé d'écrire ? Le mystère enveloppant la trajectoire de Jean-Antoine Zamora est resté entier. Il constitue le point de départ de cette enquête de journalisme littéraire de Laurent Bourdelas...