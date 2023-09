Tu nous appartiens

Pete et Maddie Riley forment une famille on ne peut plus ordinaire avec leur petit garçon de deux ans. Un matin, un inconnu frappe à leur porte, détenteur d'une vérité destructrice : leurs fils ont été échangés à la naissance. L'enquête est ouverte. Qu'a-t-il bien pu se passer, cette nuit-là, alors que deux femmes accouchaient dans la même clinique de leurs fils prématurés ? Malgré toute leur bonne volonté, ces parents se retrouvent face à une situation impossible qui bouleverse leur univers familial - et qui révélera leur nature profonde. Pour protéger les enfants, ces deux couples devront faire un choix. Et vous, que choisiriez-vous ? Liens du coeur ou liens du sang ? Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch " Les personnages de JP Delaney sont d'une précision hors norme qui transforme ses intrigues tortueuses en des scénarios inattendus et 100 % convaincants. " Daily Mail