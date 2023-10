A la fin du XVIIIe siècle, un gouvernement tyrannique est résolu à faire de l'Angleterre un empire commercial puissant. En France, c'est le début de l'ascension au pouvoir de Napoléon Bonaparte. Les dissensions sont nombreuses et les pays voisins de la France en alerte maximale. Il y a de la révolution dans l'air... Et elle est aussi industrielle. Sans précédent, elle bouleverse la vie des ouvriers des prospères manufactures de textile de Kingsbridge. La mécanisation galopante et l'invention de nouvelles machines à tisser engendrent l'obsolescence de plusieurs métiers et brisent des familles entières. Tandis qu'un conflit international devient inéluctable, un petit groupe d'habitants de Kingsbridge - dont Sal, fileuse, Spade, tisserand, et Kit, le fils volontaire et ingénieux de Sal - va incarner la lutte d'une génération pour un avenir libre de toute oppression. Les Armes de la lumière nous entraîne au coeur de l'Histoire avec l'essor industriel et culmine avec la bataille de Waterloo. C'est certainement le livre le plus ambitieux de Ken Follett, maître incontesté du roman historique.