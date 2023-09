La Roche au Loup

De 1888 à 1948, l'incroyable destin d'Alexandrine déroule une page riche du patrimoine stéphanois et de la gastronomie lyonnaise. Par l'auteure de La Maison du Cap et La Maison de Charlotte. Saint-Etienne. Corsetée entre son quotidien familial et le métier de passementière, Alexandrine aspire à une autre vie. Sa rencontre avec Marin, fils d'aubergiste, lui laisse entrevoir cet espoir. Aux Bois Noirs, table renommée située dans le massif du Pilat, Alexandrine apprend secrets culinaires et tours de main grâce à la délicieuse grand-mère de Marin. Une passion naît, véritable révélation pour la jeune femme. Mais belle, indépendante, tout en sensualité, elle souffre d'être mal aimée par son mari. Son couple se délite... jusqu'au drame. De retour à Saint-Etienne, terre minière qui a endeuillé les siens, Alexandrine doit tout recommencer. De nouvelles amours en épreuves, de déroutes en espérances, Alexandrine saura-t-elle concrétiser son rêve de posséder un jour son auberge ? De 1888 à 1948, l'incroyable destin d'Alexandrine déroule une page riche du patrimoine stéphanois et de la gastronomie lyonnaise.