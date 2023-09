PASSEMENTERIES. L'Excellence Declercq Passementiers. L'Excellence Declercq Passementiers

Art du détail indispensable à la décoration, la passementerie avec sa panoplie d'accessoires aux noms poétiques (frange, guipure, crête, embrasse, chardon ou encore cartisane...) n'a pas d'égal pour valoriser un tissu d'ameublement, accentuer un contraste, adoucir une couleur ou apporter une touche de raffinement. Plongez dans l'univers de la famille Declercq qui, depuis cent soixante-dix ans, préserve ses techniques de fabrication et fait perdurer la noblesse de ce savoir-faire artisanal. Poussez les portes des ateliers de ce passementier parisien, découvrez les complicités nouées avec de grands noms de la tapisserie ou de la décoration, vous apprécierez toute l'importance d'une maison qui a réussi à devenir une référence mondiale et le partenaire privilégié des chantiers d'exception, comme les châteaux de Versailles, Fontainebleau et Chantilly ou dernièrement l'Hôtel de la Marine et l'opéra Garnier. Ce patrimoine tel que le réinvente Declercq Passementiers sait décidément vivre avec son temps.