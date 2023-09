Ma chasse au trésor

Oyez moussaillons ! Montez à bord et partez à la recherche du trésor le plus prisé du monde des pirates ! Pour cela, direction la mystérieuse île maudite. Suivez le chemin de la carte, relevez tous les défis uns par uns, afin de peut-être réussir à atteindre le coffre au trésor. Il faudra du courage pour traverser la jungle aux mille dangers... Un coffret pour organiser une grande chasse au trésor avec son enfant et ses amis (2 à 10 joueurs), pour les embarquer dans une journée inoubliable de jeu ! Parfait pour les anniversaires ou les après-midis de jeux.