Nightwing Infinite tome 4

La disparition de Blockbuster à la tête du crime organisé de la ville a créé un vide que chaque famille du crime de Blüdhaven tente de combler. C'est le cas de Tony Zucco, fraîchement sorti de prison, ou du redoutable Sans-Coeur qui sème la terreur dans les rues de Blüdhaven et s'apprête à y déverser un chaos des plus totals. Face à une ville au bord de la rupture, Nightwing et ses partenaires auront fort à faire pour tenter de redresser la situation, et de veiller à ce que le trône de Blockbuster ne tombe pas entre de mauvaises mains.